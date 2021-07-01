Киев, 1 июля. Поселок городского типа Новгородское в Донецкой области будет переименован в Нью-Йорк. Соответствующее решение приняла Верховная рада Украины.

Как отметили в законодательном органе, решение о переименовании восстановит историческую справедливость — Новгородское называлось Нью-Йорком до 1951 года. Всего в украинском Нью-Йорке проживает 12 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы украинцы и россияне были одним народом, над зданием Госдумы висел бы украинский флаг. Крымский сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала это заявление, отметив, что Зеленский снова доказал: его нельзя воспринимать как серьезного политика.