Эстонская пенсионерка объяснила свою мечту перебраться в Россию

Таллин, 1 июля. Уроженка Таллина Раиса пожаловалась на государство, обрекающее стариков на нищету, посетовала, что осталась в Эстонии после распада СССР, и объяснила почему мечтает переехать в РФ.

Эстонская пенсионерка приехала в Петербург в гости к родственникам. Ее главная цель – подача документов на получение гражданства. Раиса уже не в первый раз пытается получить российский паспорт. Несколько лет назад ее миссия (как она сама это называет) провалилась из-за некорректной консультации и ошибок, допущенных эстонскими нотариусами. Проще говоря, в ее пакете документов оказалось слишком много ошибок.

О переезде в Россию Раиса мечтает в первую очередь из-за кардинальной разницы в вопросе уровня жизни. По ее словам, только туристы считают, что в Европе чуть ли не рай на земле, лишь мимолетно глянув на «витрину ЕС». Для того, чтобы понять, как оно на самом деле, нужно прожить здесь хотя бы несколько лет. Особенно если речь идет об Эстонии – далеко не самой процветающей европейской стране (и это очень мягко говоря).

На окончательное решение Раисы вернуться на историческую родину повлияло отношение эстонского руководства к старикам. Она получает среднюю по стране пенсию в 450 евро. После оплаты коммунальных услуг остается от силы сотня. Этих денег не хватает ни на что. Спасаются пенсионеры только поездками за границу – в Россию, так как в своих супермаркетах с такими средствами им делать нечего. Раиса иронично отметила, что именно поэтому, наверное, эстонские политики в свое время так лихо развернули кампанию за здоровый образ жизни и, в частности, приучили граждан передвигаться по стране в основном на велосипедах. Они не о людях заботились, а о бюджете и о своих кошельках. Многим эстонцам и особенно пенсионерам не хватает ведь даже на общественный транспорт.

Упомянув поездки в Россию за продуктами, Раиса отметила, что она и ее знакомые практикуют «туристический шоппинг» не только из-за цен. Как это ни странно, в ратующей за экологию Эстонии качество многих продуктов оставляет желать лучшего, тогда как в России будто все придерживаются еще советского ГОСТа. Пенсионерка попросила не смеяться и признала, что даже сахар, продаваемый в российских магазинах, гораздо слаще, чем в Эстонии.

Ранее ФАН сообщал, что Эстония открыла границу для привитых от коронавируса россиян.