Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 16:26
16:24
Армия
Опубликовано видео выхода на боевое патрулирование "Ярсов" в Ивановской области
16:24
Общество
Скромно и со вкусом: как отметят День Республики Алтай в 2021 году
16:17
Общество
Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
16:16
Армия
Опубликовано видео штурма водных препятствий экипажами БМП-2 и МТ-ЛБ ВВО в Бурятии
16:16
Общество
Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
16:15
Экономика
«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
16:14
Экономика
Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI
16:12
Происшествия
Москвич выбросил кота с 17-го этажа на глазах у ребенка
16:08
Армия
С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
16:06
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опозорилась во время поездки в Ватикан
Все новости

АвтоВАЗ поднимает цены на весь модельный ряд

  /   Обновлено: 01 июля 2021 15:09
Экономика
АвтоВАЗ поднимает цены на весь модельный ряд
lada.ru  /  ПАО «Автоваз»

Тольятти, 1 июля. Повышение цен на автомобили завода «АвтоВАЗ» в июле составит от 2 до 4% в зависимости от модели.

Производитель разослал дилерам новый прайс-лист, из которого следует, что машины Lada подорожают на 12 000 — 30 000 рублей. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор и основатель компании «Транстехсервис» Вячеслав Зубарев. Нынешнее повышение окажется уже четвертым в текущем году.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор отмечал, что предприятие, как и другие автопроизводители, не может не реагировать на подорожание стали. Он подчеркнул, что стоимость проката имеет огромное влияние на розничные цены для покупателей.

Подорожание ожидается и на молочном рынке. Российские производители этой продукции тоже предупредили, что вынуждены поднять цены.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / АвтоВАЗ поднимает цены на весь модельный ряд
автоваз автомобили lada авторынок рост цен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru