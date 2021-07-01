АвтоВАЗ поднимает цены на весь модельный ряд

Тольятти, 1 июля. Повышение цен на автомобили завода «АвтоВАЗ» в июле составит от 2 до 4% в зависимости от модели.

Производитель разослал дилерам новый прайс-лист, из которого следует, что машины Lada подорожают на 12 000 — 30 000 рублей. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор и основатель компании «Транстехсервис» Вячеслав Зубарев. Нынешнее повышение окажется уже четвертым в текущем году.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор отмечал, что предприятие, как и другие автопроизводители, не может не реагировать на подорожание стали. Он подчеркнул, что стоимость проката имеет огромное влияние на розничные цены для покупателей.

Подорожание ожидается и на молочном рынке. Российские производители этой продукции тоже предупредили, что вынуждены поднять цены.