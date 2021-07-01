Знакомая Киркорова рассказала о его преданности Пугачевой

Москва, 1 июля. Сотрудница музыкальной студии «Мелодия» Юлия Сапрыкина рассказала о вечной преданности короля отечественной поп-сцены Филиппа Киркорова к бывшей супруге Алле Пугачевой.

Известный шоумен неоднократно говорил, что Пугачева была и будет главной женщиной в его жизни. Долгое время артист добивался расположения Примадонны, которая в конечном счете стала его женой. В тот период влюбленного Киркорова было не остановить.Сапрыкина в новом выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказала, что даже родная мама не могла повлиять на артиста.

«Мама Филиппа позвонила мне и говорит: «Юля, что делать? Собирается жениться на Алле Борисовне». А я отвечаю: «Чем я могу помочь?» Но когда он пришел ко мне, сел напротив, и сказала: «Чего ты на Аллочке женишься, чего тебе на мне не жениться?»», — вспомнила о том времени сотрудница студии «Мелодия».

Киркоров не стал даже раздумывать над предложением знакомой и лишь мягко сообщил, что чувства, которые он испытывает к Пугачевой и его преданность к ней — навсегда.

«Там любовь навсегда и навеки. Это 100%», — рассказала гостья телеканала «Россия-1».

Расставание с Пугачевой после многих лет брака далось Киркорову очень тяжело. Домработница Примадонны Людмила Дороднова в одном из эфиров на НТВ рассказала, что король отечественной поп-сцены долго пытался вернуть жену. Он до последнего не верил в происходящее и надеялся на возобновление отношений.