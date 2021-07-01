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Песков назвал отношения России и ЕС заложниками русофобского подхода Польши

  /   Обновлено: 01 июля 2021 15:11
Политика
Песков назвал отношения России и ЕС заложниками русофобского подхода Польши
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 июля. Отношения России и Евросоюза являются заложниками «русофобского подхода младоевропейцев и Польши». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ситуацию он назвал замкнутым кругом, поэтому пока трудно сказать, как Европа с этим справится.

«Москва видит желание и намерение Германии и Франции говорить с Россией, несмотря на разногласия», — рассказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что младоевропейцы блокируют мирные инициативы Берлина и Парижа.

Ранее Песков сообщил, что отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны. По его словам, такие отношения у России с этими странами сложились несмотря на все сложности.

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россия польша песков европа
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