Демократы хотят доказать причастность Трампа к штурму Капитолия

Вашингтон, 1 июля. Демократическое большинство в Палате представителей США проголосовало за создание специального следственного комитета, который займется расследованием захвата Капитолия 6 января 2021 года.

За создание комитета проголосовали члены Демократической партии. Все республиканцы, за исключением двух человек, голосовали «против». Создание комитета было инициировано по указанию спикера Нэнси Пелоси после того, как республиканцы заблокировали формирование двухпартийной комиссии.

Lies fueled the violent insurrection to block election certification & the peaceful transfer of power that is the cornerstone of our democracy. Yet Republicans in Congress want to bury the truth of the attack. The Select Committee will investigate Jan. 6th & defend our democracy. pic.twitter.com/U5A9RSDD3Q — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 1, 2021

«Ложь подогрела насильственное восстание, чтобы заблокировать сертификацию выборов и мирную передачу власти, которая является краеугольным камнем наей демократии. И все же республиканцы в Конгрессе хотят скрыть правду о нападении. Комитет проведет расследование событий 6 января и защитит нашу демократию», — заявила в своей речи Пелоси.

Комитет будет состоять из восьми членов, назначенных Демократической партией, имеющей большинство голосов в Конгрессе, и пяти республиканцев. Основной его задачей является расследование «фактов, обстоятельств и причин, связанных с внутренним террористическим нападением 6 января 2021 года». Отдельно будет изучаться роль экс-президента Дональда Трампа в подстрекательстве к беспорядкам.

Федеральное агентство новостей /

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года в ходе марша сторонников Дональда Трампа, протестовавших против предполагаемых фальсификаций в процессе подсчета голосов на президентских выборах 2020 года. Многие аналитики указывают, что штурм здания Конгресса позволил представителям Демократической партии переключить повестку дня, что привело к инаугурации действующего президента Джо Байдена. Попытки создать следственную комиссию по расследованию атаки на Капитолий, преследуют цель не допустить Дональда Трампа к выборам 2024 года, что значительно увеличит шансы действующего президента на победу.