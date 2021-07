Демократы хотят доказать причастность Трампа к штурму Капитолия

Вашингтон, 1 июля. Демократическое большинство в Палате представителей США проголосовало за создание специального следственного комитета, который займется расследованием захвата Капитолия 6 января 2021 года.

За создание комитета проголосовали члены Демократической партии. Все республиканцы, за исключением двух человек, голосовали «против». Создание комитета было инициировано по указанию спикера Нэнси Пелоси после того, как республиканцы заблокировали формирование двухпартийной комиссии.

Lies fueled the violent insurrection to block election certification & the peaceful transfer of power that is the cornerstone of our democracy. Yet Republicans in Congress want to bury the truth of the attack. The Select Committee will investigate Jan. 6th & defend our democracy. pic.twitter.com/U5A9RSDD3Q