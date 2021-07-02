Пытки и кровопролитные войны: наследие экс-главы Пентагона Дональда Рамсфелда

Ушел из жизни Дональд Рамсфелд — некогда самый молодой и одновременно с этим самый возрастной министр обороны в истории США. Реакция на его смерть оказалась противоречивой. Кому-то он запомнился как влиятельный политик и образцовый госслужащий, но для других навсегда остался автором кровопролитных войн и жестоких пыток.

Международная редакция ФАН разбиралась, почему Рамсфелд выделяется на фоне других глав Пентагона и какое место ему уготовано в истории.

Прощание

Дональд Рамсфелд скончался 30 июня в возрасте 88 лет. Заявление его родных было опубликовано в Twitter-аккаунте политика.

«Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он был окружен семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико», — говорится в заявлении близких экс-министра.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF — Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021

Экс-глава Пентагона ушел из жизни вследствие тяжелого заболевания — множественной миеломы, сообщило издание The New York Times со ссылкой на его представителя Кита Урбана.

Рамсфелд вошел в историю как единственный человек, служивший министром обороны США при двух разных администрациях — причем не подряд, а с многолетним разрывом. Впервые должность главы Пентагона он занял в 43-летнем возрасте, а затем вернулся к ней уже в возрасте 68 лет.

Общество неоднозначно отреагировало на известия о смерти экс-министра. Многим представителям американского истеблишмента он запомнился как авторитетный политик, чей образ олицетворяет «мощную» Америку.

«Дон Рамсфелд был замечательным и преданным государственным служащим. Он также был хорошим другом и перенес множество испытаний после 11 сентября. Я буду скучать по нему как по коллеге и как по другу», — написала бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в своем Twitter-аккаунте.

«Период, который принес беспрецедентные вызовы нашей стране и нашим военным, также выявил лучшие качества госсекретаря Рамсфелда. Человек ума, честности и почти неиссякаемой энергии, он никогда не бледнел перед трудными решениями и никогда не уклонялся от ответственности. Мы скорбим по образцовому государственному служащему и очень хорошему человеку», — говорится в письменном заявлении Джорджа Буша-младшего.

При этом многие запомнили Рамсфелда с совершенно иной стороны — как куратора жестоких пыток и «сценариста» кровопролитной войны в Ираке.

«Дональд Рамсфелд был безжалостным военным преступником, который руководил систематическими пытками, массовыми убийствами мирных жителей и незаконными войнами. Это его наследие и то, как его следует помнить навсегда», — считает Джереми Скейхилл, журналист и автор книги «Blackwater: восстание самой мощной наемной армии в мире».

Donald Rumsfeld was a merciless war criminal who presided over systemic torture, massacres of civilians, illegal wars. That’s his legacy and how he should forever be remembered. — jeremy scahill (@jeremyscahill) June 30, 2021

«Дональд Рамсфелд был военным преступником, руководившим незаконными войнами, которые включали массовые убийства мирных жителей, систематические пытки и грабежи, а также массовую коррупцию. Страна, которую он помог сломить (Ирак — прим. ред.), все еще не восстановилась. Это его наследие. Пусть он вечно горит в аду», — в своем Twitter-аккаунте написал Ияд аль-Багдади, президент фонда Кавакиби — исследовательской и активистской группы, занимающейся вопросами свободы в арабском мире

Donald Rumsfeld was a war criminal who presided over illegal wars that involved wholesale massacres of civilians, systemic torture and plunder, and massive corruption. The country he helped break has still not recovered. This is his legacy. May he burn in hell for all eternity. — İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) June 30, 2021

Первые шаги

Будущий глава Пентагона родился в городе Эванстон (штат Иллинойс) 9 июля 1932 года в семье Джорджа и Жанетт Рамсфелд, но вырос в чикагском пригороде Виннетка. В годы Второй мировой войны его семья перебралась в Коронадо (штат Калифорния), пока отец служил на авианосце ВМС США.

После окончания Принстонского университета Дональд Рамсфелд пошел по стопам родителя и стал пилотом военно-морского флота. Политическая карьера в Вашингтоне началась в Конгрессе в 1963-1969 годах — с должности представителя 13-го избирательного округа штата Иллинойс. А уже в 1970 году Рамсфелд занял пост советника президента Ричарда Никсона.

Федеральное агентство новостей /

Через некоторое время Рамсфелда назначили постпредом Соединенных Штатов в НАТО, однако из-за Уотергейтского скандала и отставки Никсона ему пришлось вскоре покинуть Брюссель — чтобы в 1974 году стать главой администрации нового президента Джеральда Форда.

При этой же администрации в 1975-1977 годах Рамсфелд занял пост министра обороны. Обстоятельства его назначения были не самыми приятными. Предшественник Дональда Джеймс Шлезингер был уволен — во многом роль в его отставке сыграли разногласия с госсекретарем Генри Киссинджером. Перед новым министром встало сразу несколько больших проблем: после войны во Вьетнаме боевой дух ВС США упал до нуля, а скандалы с наркотиками и расовая напряженность стали повсеместными.

К спорным вопросам у Рамсфелда был собственный подход — он настаивал на глубоких реформах армии, несмотря на общую тенденцию к постепенному уменьшению финансирования войск. Публично предупреждая о сильных сторонах Советского Союза и уязвимостях Америки, Рамсфелд призывал к наращиванию стратегических и военных сил, увеличению бюджета и разработке крылатых ракет, бомбардировщиков B-1, истребителей F-16 и других систем вооружения. Это была очень амбициозная программа, на реализацию которой, впрочем, у него практически не осталось времени.

ford_library: Today we remember Donald Rumsfeld and his service in the Ford administration. After working as colleagues in the House of Representatives, Gerald Ford appointed him as his Chief of Staff and later as Secretary of Defense. pic.twitter.com/6TjjbLkJpP — US National Archives (@USNatArchives) July 1, 2021

Поражение Форда от Джимми Картера на президентских выборах 1976 года сократило срок полномочий Рамсфелда всего до 14 месяцев — этого слишком мало для широких инициатив. Тем не менее он произвел сильное впечатление как умелый руководитель бюрократии оборонного ведомства. Однажды министру удалось эффектно перехитрить Киссинджера и отозвать поддержку Пентагоном соглашения о контроле над вооружениями, которое госсекретарь собирался подписать в Москве в 1976 году.

По окончании службы политик был удостоен Президентской медали свободы — высшей гражданской награды США. После этого на четверть века он ушел в частный бизнес, периодически продолжая работать на разных государственных должностях. В 1988 году Рамсфелд даже планировал побороться за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, однако эта попытка не увенчалась успехом.

Возвращение в Пентагон

Когда в 2001 году президент Джордж Буш-младший назначил Рамсфелда министром обороны, последнему было уже 74 года. Его возвращение в Пентагон складывалось непросто. Чиновник незамедлительно приказал провести фундаментальный и широкомасштабный пересмотр структуры вооруженных сил США, но последовавший за этим консультативный процесс встревожил консервативное военное руководство.

В этот раз Рамсфелд неохотно ратовал за увеличение оборонного бюджета. В каком-то смысле его руки были связаны, поскольку новая администрация Буша намеревалась значительно снизить налоги и не хотела существенно наращивать расходы департаментов. Сдержанность министра сделала его непопулярным в некоторых правых кругах.

Все изменилось после террористических атак 11 сентября 2001 года, ответственность за которые в 2004 году взял на себя основатель террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) Усама бин Ладен. После того как в Пентагон влетел реактивный лайнер, Рамсфелд выбежал из своего офиса, чтобы попытаться спасти тяжело раненых, чем вызвал восхищение у сотрудников.

There will be a lot of negative things said about Donald Rumsfeld now that he’s gone, and he terrified me as much as anything else about the Bush Administration, but images of him lending a hand in the aftermath of the 9/11 attack on the Pentagon are hard to ignore or forget. pic.twitter.com/oN7lXrFolQ — Pete Mesling (@PMesling) June 30, 2021

После терактов Джордж Буш-младший выдвинул движению «Талибан»1 (запрещено в РФ), которое укрывало «террориста №1», требование: в кратчайшие сроки выдать американскому правосудию бин Ладена, а также все руководство «Аль-Каиды». Талибы ответили отказом, и войска США 7 октября вторглись в Афганистан. Эта операция напрямую курировалась Дональдом Рамсфелдом.

За 2,5 месяца американским военным удалось отстранить от власти талибов, лишив их боеспособности. Однако в итоге сопротивление боевиков оказалось недооценено, а афганская кампания переросла в нескончаемую войну с тысячами жертв.

Иракское болото

Спустя нескольких месяцев после краткосрочного успеха в Афганистане внимание Джорджа Буша-младшего переключилось на Ирак, который не сыграл никакой роли в атаках 11 сентября. Рамсфелд и другие сотрудники администрации утверждали, что президент республики Саддам Хусейн обладал ядерным, биологическим или химическим оружием и что США не могли позволить себе, чтобы однажды Саддам предоставил часть этого арсенала «Аль-Каиде» или другим террористическим группировкам. Позже оказалось, что доказательств существования этого оружия не было, а сам Рамсфелд впоследствии называл свои заявления «искажениями».

«Как известно, есть известные известные — вещи, о которых мы знаем, что знаем их. Есть также известные неизвестные — вещи, о которых мы знаем, что не знаем. Но еще есть неизвестные неизвестные — это вещи, о которых мы не знаем, что не знаем их», — знаменитая фраза главы Пентагона, произнесенная в 2002 году и несущая в себе предположение, что Ирак предоставляет террористам оружие массового уничтожения.

Undoubtedly one of history's greatest quotes, courtesy Rumsfeld. pic.twitter.com/CckxWRzD6y — Sana Saeed (@SanaSaeed) June 30, 2021

Вторжение в Ирак началось в марте 2003 года с разрешения Конгресса, но без санкции Совета Безопасности ООН. Багдад под натиском западных военных пал быстро, но вскоре силы Штатов и союзников оказались под ударом иракских ополченцев. После того как Германия и Франция выступили против иракской кампании, Рамсфелд назвал эти страны частью «старой Европы».

Война стала катастрофой для политической карьеры главы Пентагона и имела далеко идущие последствия, поскольку конфликт унес жизни огромного количества мирных иракцев и американских солдат и подорвал доверие к Вашингтону во всем мире.

Концепция «глобальной войны с террором», согласно которой боевые действия за рубежом могут защитить США от терактов на их территории, стала непомерно дорогостоящим фиаско. Войны, развязанные Штатами после сентября 2011 года, унесли более 800 000 жизней, по меньшей мере 37 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Правительство США потратило 6,4 триллиона долларов на кровавые авантюры, согласно исследованию Университета Брауна.

If we can afford a $6.4 trillion New Deal for the military industrial complex, then we can afford a Green New Deal for the climate, for workers, for people without healthcare or access to clean water and clean air. https://t.co/g8OVJibsHt — Rep. Omari Hardy (@OmariJHardy) June 24, 2021

Рамсфелд в своих мемуарах «Известное и неизвестное» от 2011 года написал, что он не сожалеет о войне в Ираке, потому что она свергла Саддама Хусейна. По его словам, это помогло стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. На самом же деле реальность рисует прямо противоположную картину.

Примечательно, что до вторжения в Ирак Рамсфелд занимал пост спецпосланника президента Рональда Рейгана на Ближнем Востоке. В 1983 году он встретился с Саддамом Хусейном и предложил ему помощь — даже несмотря на то, что США знали, что иракский лидер использовал химическое оружие против Ирана в условиях разрушительного конфликта.

On December 20, 1983, Donald Rumsfeld met with Iraqi President Saddam Hussein and smiled and shook hands while Iraq was using illegal chemical weapons.



On March 19, 2003, Rumsfeld led the US in an unprovoked war against Iraq over false accusations of weapons of mass destruction. pic.twitter.com/9TtYRnvry6 — Keith Boykin (@keithboykin) June 30, 2021

Распорядитель пыток

Доподлинно известно, что Дональд Рамсфелд также был сторонником методов «усовершенствованного допроса» — проще говоря, пыток. Согласно докладной записке, подписанной им лично 2 декабря 2002 года, в тюрьме в Гуантанамо разрешались 20-часовые допросы, давление на заключенных через их фобии и умышленное создание стрессовых ситуаций.

Следователям было разрешено вызывать нервозное состояние у узников тюрьмы, заставляя их стоять в одном положении максимум до четырех часов. Рамсфелду показалось это слишком мало, и он оставил примечательную пометку на полях.

«Я стою по 8-10 часов в день. Зачем ограничивать стояние заключенных четырьмя часами? Д.Р.», — написал он от руки.

The torture memo signed by Donald Rumsfeld, 12/2/02, authorizing 20-hour interrogations, removal of clothing, the use of phobias, and stress positions for up to 4 hours.



Note his handwriting at bottom: "However, I stand for 8-10 hours A day. Why is Standing limited to 4 hours" pic.twitter.com/F34zbkJ5HQ — George Zornick (@gzornick) June 30, 2021

Кроме того, журнал New Yorker в мае 2004 года обвинил главу Пентагона в том, что тот санкционировал пытки заключенных в иракской тюрьме «Абу Грейб», чтобы быстрее получить от них разведданные. СМИ обнародовали жуткие кадры с издевательствами, которые проводили американские солдаты. Все это вызвало громкий мировой скандал, поставивший под вопрос целесообразность нахождения ВС США в ближневосточном государстве.

Разоблачения того, как жестоко американские военные обращались с узниками иракской тюрьмы, вынудили Рамсфелда дважды подать Бушу-младшему прошение об отставке в 2004 году. Именно этот эпизод он позже назовет своим самым мрачным часом на посту министра обороны.

Hier #Rumsfeld op bezoek bij Amerikaanse troepen in Irak, in mei 2004. Mijn vragen over het Abu Ghraib gevangenisschandaal zorgden ervoor dat er tussen ons geen duurzame vriendschap is ontstaan... pic.twitter.com/2EveTAg6XN — Hans Jaap Melissen (@HansJMelissen) June 30, 2021

В докладе Сената за декабрь 2008 года также был сделан вывод о том, что скандал с пытками в «Абу Грейб» был результатом методов допроса, одобренных Рамсфелдом и другими высокопоставленными должностными лицами администрации Буша. В самих Штатах правозащитные организации неоднократно подавали судебные иски против кровавого министра за его участие в применении пыток, но ни один из них не был удовлетворен.

Историческая память

«Отвратительный» — именно такой термин использовали восемь отставных американских генералов в письме, подписанном в начале 2006 года с призывом к отставке Рамсфелда. Последний действительно направил Бушу прошение об уходе за день до промежуточных выборов — 6 ноября 2006 года, ожидая, что демократы вернут себе большинство мест в обеих палатах Конгресса, в основном из-за непопулярности войны в Ираке. Буш подтвердил его отставку уже 8-го числа.

Убийства мирных жителей стали характерной чертой войны Рамсфелда в Ираке. Воздушные удары, якобы направленные на «вражеские» силы, продолжали поражать похоронные процессии, свадебные торжества и рынки. Американские военные стреляли во все, что двигалось, включая детей. За издевательства и военный произвол почти никому никогда не предъявлялось обвинений, не говоря уже о том, чтобы судить авторов этого беспредела за совершенные преступление.

Поэтому неоднозначную реакцию на смерть Дональда Рамсфелда, ставшего не только символом «могучей Америки», но и буквально палачом Ближнего Востока, можно назвать логичной. Какими бы ни были заслуги министра, пытавшегося реформировать структуру американских вооруженных сил, ключевым его наследием остались сотни тысяч загубленных жизней, жестокость и войны, последствия которых придется расхлебывать еще очень долго.

1 Организация запрещена на территории РФ.