«Трудно остаться в рамках легитимной лексики»: Песков оценил претензии Чехии

, 1 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о позиции властей Чехии касаемо дела о взрывах на складах с боеприпасами во Врбетице.

По его словам, риторика официальной Праги трудно поддается анализу. Сложно оставаться в рамках «легитимной лексики», комментируя позицию Чехии по отношению к России, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Чехия потребовала от России «возместить ущерб» от взрывов во Врбетице. Вместе с тем власти Праги до сих не предоставили официальных доказательств «причастности» российских агентов к этому эпизоду.