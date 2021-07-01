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«Трудно остаться в рамках легитимной лексики»: Песков оценил претензии Чехии

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:56
Политика
«Трудно остаться в рамках легитимной лексики»: Песков оценил претензии Чехии
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, 1 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о позиции властей Чехии касаемо дела о взрывах на складах с боеприпасами во Врбетице.

По его словам, риторика официальной Праги трудно поддается анализу. Сложно оставаться в рамках «легитимной лексики», комментируя позицию Чехии по отношению к России, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Чехия потребовала от России «возместить ущерб» от взрывов во Врбетице. Вместе с тем власти Праги до сих не предоставили официальных доказательств «причастности» российских агентов к этому эпизоду.

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