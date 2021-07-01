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Песков резко ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:50
Политика
Песков резко ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Москва, 1 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о желто-голубом флаге над Госдумой России.

Ранее Зеленский, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о единстве русских и украинцев, выразил несогласие с этим утверждением. В таком случае, отметил украинский лидер, в Москве можно было бы расплачиваться гривнами, а над зданием российского парламента развевался бы желто-голубой флаг.

Песков в ответ на слова Зеленского подчеркнул, что над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор.

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