Песков рассказал, как бы действовали ВС РФ при неподчинении эсминца Defender у Крыма

Москва, 1 июля. Российские военные были бы вынуждены действовать жестко при неподчинении британского эсминца в Черном море, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Решительная реакция последовала бы, если эскадренный миноносец HMS Defender не покинул территориальные воды России, уточнил он. Инцидент произошел 23 июня у мыса Фиолент. Британское судно вторглось в российские территориальные воды. Силам Черноморского флота и погранслужбы ФСБ пришлось открыть предупредительный огонь, после чего корабль лег на другой курс.

Президент России Владимир Путин накануне раскрыл новые детали о действиях эсминца Королевского флота. К провокации оказались причастны и ВС США. В день появления Defender, с авиабазы на острове Крит взлетел американский самолет-разведчик.