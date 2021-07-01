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Северный флот России перебросил два больших десантных корабля в Черное море

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:51
Армия
Северный флот России перебросил два больших десантных корабля в Черное море
flot.com  /  Пресс-служба Северного флота

Москва, 1 июля. Северный флот России направил большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» в Черное море для участия в межфлотских маневрах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, корабли Кольской флотилии «принимают участие в различных межфлотских учениях».

«Вдали от постоянных пунктов базирования — в Черном море — действуют большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский»», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВМФ России взял под наблюдение действия кораблей НАТО, которые были переброшены в Черное море для проведения учения Sea Breeze. Маневры проводятся при участии 32 военных судов.

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