«Переходят границы разумного»: Песков объяснил, какие страны входят в список недружественных

Москва, 1 июля. Россия не планирует включать в список недружественных стран много государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в этот список будут попадать лишь те страны, которые переходят границы разумного. Об этом Песков сообщил в интервью Первому каналу.

«Конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого количества государств», — сказал он.

В список недружественных стран Россия пока включила Чехию и США. Вашингтон, по мнению спикера Кремля, вряд ли изменит свою политику по отношению к Москве.