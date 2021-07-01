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«Переходят границы разумного»: Песков объяснил, какие страны входят в список недружественных

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:55
Политика
«Переходят границы разумного»: Песков объяснил, какие страны входят в список недружественных
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 1 июля. Россия не планирует включать в список недружественных стран много государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в этот список будут попадать лишь те страны, которые переходят границы разумного. Об этом Песков сообщил в интервью Первому каналу.

«Конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого количества государств», — сказал он.

В список недружественных стран Россия пока включила Чехию и США. Вашингтон, по мнению спикера Кремля, вряд ли изменит свою политику по отношению к Москве.

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