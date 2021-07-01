Песков назвал позитивными отношения России с ФРГ, Францией и Италией

Москва, 1 июля. Отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такие отношения у России с этими странами сложились, несмотря на все сложности.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила провести Евросоюзу саммит с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, это стало бы демонстрацией желания ЕС вести более суверенную политику. Идею о проведении саммита поддержал президент Франции Эммануэль Макрон и власти Италии. Но большинство стран ЕС раскритиковали возможную встречу Москвы и Брюсселя.

Также Песков высказался о позиции властей Чехии касаемо дела о взрывах на складах с боеприпасами во Врбетице. По его словам, риторика официальной Праги трудно поддается анализу.