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В Кремле указали на самую большую трагедию Украины

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:48
Общество
В Кремле указали на самую большую трагедию Украины
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 1 июля. Действия Украины по воспитанию молодого поколения в духе ненависти к русским станут разрушительными для нее самой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно заявлению пресс-секретаря президента РФ, такие меры являются самой большой трагедией для Украины. Как передает ТАСС, он подчеркнул, что на территории соседнего государства проживают слишком много русских, чтобы их ненавидеть.

Украина оказалась под прямым влиянием напряженности вдоль российских границ. Как сообщалось ранее, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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