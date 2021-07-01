Решит любую проблему: экономист назвал причину популярности Путина

В среду, 30 июня, завершилась 19-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным. Всего за 3 часа и 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов: побеседовал с гражданами на тему обязательной вакцинации от коронавируса, рассказал о ситуации с ценами на продукты, а также обсудил вопросы социальной поддержки.

Традиционно во время прямой линии большая часть вопросов президенту касалась социальной сферы — то есть тех проблем, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни, и от которых напрямую зависит благополучие их родных и близких. Газификация домовладений, отсутствие чистой воды, высокие тарифы на ЖКХ, разбитые дороги и аварийное состояние детских садов и школ — по некоторым обращениям Владимир Путин давал поручения сразу же в прямом эфире.

Подавляющее большинство вопросов от граждан касаются социальной сферы, ведь президент — это та инстанция, которая может решить практически любой вопрос. Немедленная реакция — то, чего ждут люди, намучавшиеся со своими проблемами, ведь порой они никак не могут достучаться до местных властей. Так, например, в Новокузнецке (Кемеровская область) в детском саду прохудилась крыша.

«Крыша начала течь безобразно. Обращались во все инстанции, просили, умоляли, уговаривали — нам обещали. Ну, сами понимаете, пока я не написала обращение к вам, ну, ничего», — рассказывает Елена Калинина.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

За эту попытку добиться ремонта женщине стали поступать угрозы от местных чиновников. Глава российского государства призвал губернатора Кузбасса Сергея Цивилева обратить на данный случай пристальное внимание. Примечательно, что связь между студией и Новокузнецком постоянно прерывалась, однако президент заявил, чтобы непременно она была налажена, поскольку каждый должен быть услышан. И вот уже у детского сада через некоторое время появились рабочие и ремонтная техника, а женщине лично позвонил губернатор Кемеровской области.

«Крыша вовсю ремонтируется и в ближайшее время будет закончена. Мне сейчас бросили кучу фотографий по поводу ремонта садика. А второй вопрос: кто вам угрожал? Это вообще вопиющее нарушение», — интересовался губернатор.

Как сказал президент, ни один вопрос не останется незамеченным. Отработкой каждого обращения, а также контролем за выполнением поручений, сделанных президентом в ходе общения с гражданами, занимается Общероссийский народный фронт, активисты которого умудрялись разрешать проблемные ситуации во время приема вопросов к главе государства.

Мнение эксперта

Политический эксперт Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл главный залог популярности Путина у граждан России. По его словам, вовлеченность главы российского государства в каждую проблему гарантирует ее решение.

«Президент занимается решением проблем на местах, хотя все они должны разрешаться в автоматическом режиме и без личного участия главы государства. Но слава богу, что есть такой человек, который может решить все проблемы. Поэтому рейтинг и популярность Владимира Путина находятся на очень высоком уровне», — сказал собеседник ФАН.

Кадр Вести.Ru /

Эксперт также отметил, что президент всегда на стороне людей, лично погружается в каждую проблему, гарантирует ее решение, вступается за конкретных граждан, в том числе в их споре с чиновниками. Александр Дудчак считает, что проблемы, с которыми обращаются люди к главе государства, должны решаться на местном уровне — без пинка от президента.

«Конечно, хотелось бы, чтобы проблемы граждан России решали чиновники на местах. Но с каждым годом ко власти приходит все больше адекватных людей, желающих что-то сделать для своего государства. Надеюсь, что эти политики будут работать без пинка, за идею, которой сейчас не хватает. Люди должны знать, как поступить в той или иной ситуации, когда за ними никто не наблюдает. Идеология — алгоритм поведения в тех случаях, когда ты остаешься один на один с проблемой, как это было, например в Брестской крепости. Там идеология людьми двигала. Хорошо было бы, если бы она не только на войнах управляла людьми, но и служила на благо всего народа и государства в мирное время», — резюмировал Александр Дудчак.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос, какую Россию он бы хотел передать следующему поколению. По его словам, РФ, безусловно, добьется всех целей, которые перед собой ставит.