Страдания Мбапе после Евро-2020 могут принести ему «Золотой мяч»

Париж, 1 июля. Бывший футболист Адиль Рами прокомментировал поражение Франции в матче против Швейцарии на Евро-2020. Спортсмен оценил промах одного из лучших футболистов мира Килиана Мбаппе.

Матч 1/8 чемпионата Европы между французами и швейцарцами завершился со счетом 3:3, в связи с чем была назначена серия пенальти. Победу Швейцарии принес промах нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Мбаппе, сообщает «Мир 24». После матча зрители по всему миру увидели расстроенное лицо футболиста.

Чемпион мира 2018 года Рами считает, что подобная ошибка пойдет спортсмену на пользу. Для дальнейшего развития ему необходимо пережить ошибки и горечь поражения, считает он.

«Незабитый пенальти — это для него даже хорошо. Ему нужно пройти через все это — падение, ошибка, критика. Он возмужает и поймет, что такое футбол. Можно сказать, я даже счастлив, что он страдает, потому что, уверен, благодаря этому он возьмет «Золотой мяч»», — заявил Адиль Рами.

Бывший спортсмен отметил, что Мбаппе может многих раздражать своим поведением, поскольку всегда хочет сделать все лучше других и поступать как его кумир Криштиану Роналду. При этом он напомнил, что спортсмен еще совсем юный, ему недавно исполнилось 22 года.

После поражения в 1/8 Евро-2020 французы вынуждены были отправиться домой, а сборная Швейцарии прошла в четвертьфинал, где встретится с испанской командой.