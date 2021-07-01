В Нагорном Карабахе рассказали о роли российских миротворцев в республике

Степанакерт, 1 июля. Российские миротворцы будут оставаться в Нагорном Карабахе еще долгое время, чтобы гарантировать безопасность местных жителей, заявил госминистр республики Артак Бегларян.

По словам политика, российский миротворческий контингент играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Он считает, что присутствие военнослужащих Вооруженных сил РФ не будет ограничиваться пятью годами.

«Какие будут решения, покажет время, также сверхдержавы своими действиями покажут. Но я уверен, что у нас еще долго будут российские миротворцы, которые будут гарантировать нашу безопасность», — отметил Бегларян.

При этом госминистр подчеркнул, что ключевую роль в обеспечении безопасности Нагорного Карабаха будет исполнять и Армия обороны. Для этих целей, по словам политика, военные проводят все необходимые меры для повышения уровня боеготовности.

Тем не менее Степанакерт ставит приоритетной задачу мирного решения конфликта и стабилизацию ситуации. Бегларян рассчитывает, что стремление в аналогичном направлении выразит и Азербайджан.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что Ереван и Баку заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе. При этом российский лидер подчеркнул, что Москве удалось внести определенный вклад в урегулирование конфликта, однако еще многое предстоит сделать.