Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 15:01
15:00
Общество
Эфир: Ветераны войны в Афганистане и Чечне рассказывают о задачах ВС РФ и патриотизме
14:59
Политика
Песков назвал отношения России и ЕС заложниками русофобского подхода Польши
14:59
Экономика
Аналитики назвали сдерживающие рост рубля факторы
14:58
Происшествия
Шестилетнего мальчика сбил мопед на пешеходном переходе в центре Петербурга
14:57
Экономика
Условие снижения цен на продукты назвали в Минсельхозе России
14:55
Спорт
Месси получил предложение от «Спартака»
14:54
Общество
Стало известно, что помешало Меган Маркл и Кейт Миддлтон подружиться
14:51
Общество
Песков оценил работу системы QR-кодов в Москве
14:49
Политика
«Трудно остаться в рамках легитимной лексики»: Песков оценил претензии Чехии
14:49
Политика
Песков резко ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
Все новости

В Нагорном Карабахе рассказали о роли российских миротворцев в республике
Армия
В Нагорном Карабахе рассказали о роли российских миротворцев в республике
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Степанакерт, 1 июля. Российские миротворцы будут оставаться в Нагорном Карабахе еще долгое время, чтобы гарантировать безопасность местных жителей, заявил госминистр республики Артак Бегларян.

По словам политика, российский миротворческий контингент играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Он считает, что присутствие военнослужащих Вооруженных сил РФ не будет ограничиваться пятью годами.

«Какие будут решения, покажет время, также сверхдержавы своими действиями покажут. Но я уверен, что у нас еще долго будут российские миротворцы, которые будут гарантировать нашу безопасность», — отметил Бегларян.

При этом госминистр подчеркнул, что ключевую роль в обеспечении безопасности Нагорного Карабаха будет исполнять и Армия обороны. Для этих целей, по словам политика, военные проводят все необходимые меры для повышения уровня боеготовности.

Тем не менее Степанакерт ставит приоритетной задачу мирного решения конфликта и стабилизацию ситуации. Бегларян рассчитывает, что стремление в аналогичном направлении выразит и Азербайджан.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что Ереван и Баку заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе. При этом российский лидер подчеркнул, что Москве удалось внести определенный вклад в урегулирование конфликта, однако еще многое предстоит сделать.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Нагорном Карабахе рассказали о роли российских миротворцев в республике
россия миротворцы нагорных карабах бегларян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru