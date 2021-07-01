Песков объяснил, чем может обернуться стремление Украины попасть в НАТО

Москва, 1 июля. Стремление Украины попасть в НАТО может обернуться негативными последствиями в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал стремление Киева войти в НАТО. По его словам, это может обернуться усилением напряженности между Россией и Украиной. Песков в интервью Первому каналу отметил, что желание попасть в Альянс грозит разрушенными перспективами нормализации двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее обратился к НАТО из-за усиления влияния России в Черном море. Дипломат опасается контроля РФ в регионе.