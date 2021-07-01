Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 15:01
15:00
Общество
Эфир: Ветераны войны в Афганистане и Чечне рассказывают о задачах ВС РФ и патриотизме
14:59
Политика
Песков назвал отношения России и ЕС заложниками русофобского подхода Польши
14:59
Экономика
Аналитики назвали сдерживающие рост рубля факторы
14:58
Происшествия
Шестилетнего мальчика сбил мопед на пешеходном переходе в центре Петербурга
14:57
Экономика
Условие снижения цен на продукты назвали в Минсельхозе России
14:55
Спорт
Месси получил предложение от «Спартака»
14:54
Общество
Стало известно, что помешало Меган Маркл и Кейт Миддлтон подружиться
14:51
Общество
Песков оценил работу системы QR-кодов в Москве
14:49
Политика
«Трудно остаться в рамках легитимной лексики»: Песков оценил претензии Чехии
14:49
Политика
Песков резко ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
Все новости

Песков объяснил, чем может обернуться стремление Украины попасть в НАТО

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:38
Политика
Песков объяснил, чем может обернуться стремление Украины попасть в НАТО
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 1 июля. Стремление Украины попасть в НАТО может обернуться негативными последствиями в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал стремление Киева войти в НАТО. По его словам, это может обернуться усилением напряженности между Россией и Украиной. Песков в интервью Первому каналу отметил, что желание попасть в Альянс грозит разрушенными перспективами нормализации двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее обратился к НАТО из-за усиления влияния России в Черном море. Дипломат опасается контроля РФ в регионе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков объяснил, чем может обернуться стремление Украины попасть в НАТО
украина нато песков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru