Путин подписал закон о наказании для участников нежелательных в России организаций

Москва, 1 июля. Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за участие в нежелательных иностранных организациях.

Теперь участников организаций, признанных нежелательными, начнут штрафовать. Санкции по этой статье — штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 1 млн рублей. Ответственность также предусмотрена за финансирование нежелательной организации. Нарушителям грозит от 1 до 5 лет колонии. За организацию деятельности в России будут наказывать тюрьмой. Сроки — от 2 до 6 лет.

За нарушение этого запрета за пределами России предусмотрена административная ответственность. От наказания будут освобождены те, кто добровольно прекратил участие в деятельности нежелательной организации или помогал пресечь ее работу.