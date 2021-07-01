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Путин подписал закон о наказании для участников нежелательных в России организаций

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:41
Общество
Путин подписал закон о наказании для участников нежелательных в России организаций
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 1 июля. Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за участие в нежелательных иностранных организациях.

Теперь участников организаций, признанных нежелательными, начнут штрафовать. Санкции по этой статье — штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 1 млн рублей. Ответственность также предусмотрена за финансирование нежелательной организации. Нарушителям грозит от 1 до 5 лет колонии. За организацию деятельности в России будут наказывать тюрьмой. Сроки — от 2 до 6 лет.

За нарушение этого запрета за пределами России предусмотрена административная ответственность. От наказания будут освобождены те, кто добровольно прекратил участие в деятельности нежелательной организации или помогал пресечь ее работу.

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