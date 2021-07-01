В России медиков освободили от наказания за утрату наркопрепаратов

Москва, 1 июля. Закон, в рамках которого российских медиков освобождают от наказания за нарушение правил оборота наркотических средств, подписал президент России Владимир Путин.

Текст документа появился в четверг на сайте правовой информации. Теперь в статье 228.2 УК РФ есть примечание, освобождающее нарушителей от уголовного наказания, если оно произведено по неосторожности в ходе медицинской деятельности.

Закон о запрете на распространение сведений о силовиках и судьях, которые находятся под государственной защитой, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Как сообщалось ранее, личные данные правоохранителей могут быть закрыты профильным ведомством, а номера их телефонов и машин будут меняться.