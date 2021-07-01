Татьяна Тарасова поздравила Аделину Сотникову с днем рождения

Москва, 1 июля. Известный тренер Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову с днем рождения. Спортсменке исполнилось 25 лет.

Трогательную запись Тарасова разместила на своей странице в Instagram. Она с восторгом вспомнила заслуги девушки в большом спорте, подчеркнув, что Сотникова является олимпийской чемпионкой.

«С днем рождения, Аделинка! Тебе 25! Прекрасный возраст, ты так много успела и добилась главного спортивного титула! Только вперед! Поздравляю всю твою семью, которая всегда поддерживала и была рядом: Олю, Диму, Машеньку! Люблю тебя!» — написала Татьяна Тарасова.

Интернет-пользователи присоединились к теплым высказываниям Тарасовой. Фигуристка в комментариях под постом поблагодарила наставницу за слова.

В прошлом году Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Но прощаться со льдом именитая спортсменка не намерена. В мае стало известно, что она вместе с другой фигуристкой Юлией Липницкой будут участвовать в новом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».