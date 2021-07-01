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Песков объяснил отсутствие беспокойства из-за развития Китая

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:45
Политика
Песков объяснил отсутствие беспокойства из-за развития Китая
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Москва, 1 июля. Россию не беспокоит рост Китая, потому что Москва не претендует на мировую гегемонию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данный момент стремительное развитие КНР больше всего беспокоит только Соединенные Штаты. На саммите Россия — США в Швейцарии президент РФ Владимир Путин никак не затрагивал Китай. Однако в воздухе ощущалась тема соперничества Вашингтона и Пекина, отмечает пресс-секретарь.

«Соединенные Штаты беспокоит рост Китая. Но кого может беспокоить рост Китая? Только того, кто претендует на ту самую мировую гегемонию», — уточнил Песков.

Кроме этого, пресс-секретарь поприветствовал успехи Китая в сфере освоения космоса. Он отметил, что эта тема обладает наиболее широким потенциалом взаимодействия России и КНР, так как страны должны проработать полет на Марс.

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