Британские СМИ составили список самого страшного оружия СССР

Лондон, 1 июля. Военная техника царской России и СССР до сих пор производит впечатление на жителей Запада. Британские СМИ составили рейтинг самых странных и страшных ее образцов.

На первое место британское издание Daily Star поставило спроектированный в 1970-х годах ракетный экраноплан «Лунь». Этот гигант совмещал в себе лучшие качества самолета и корабля, сохраняя высокую скорость при огромном размере. Он обладал невероятно мощными двигателями и был вооружен смертоносными противокорабельными ракетами «Москит», а его конструкция позволяла скользить на воздушной подушке на высоте четырех метров над водой и при этом оставаться незамеченным для противника. На Западе советский экраноплан даже прозвали «Каспийским монстром».

Второе место в рейтинге занял проект орбитального космического истребителя-перехватчика. Он был разработан в 1960-х годах и получил название «Спираль». В рамках проекта советские инженеры взяли за основу экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет МиГ-105.11 и спроектировали его дозвуковой аналог. В итоге перехватчик «Спираль» не был завершен, однако наработки, полученные при его создании, пригодились при создании космического челнока «Буран».

wikipedia.org / Alf van Beem / Public Domain

На третьем месте оказалась разработанная в 1950-х годах самоходная 420-миллиметровая минометная установка 2Б1 «Ока». Ее отличительной особенностью стал огромный 20-метровый ствол, который, согласно расчетам, мог стрелять как обычными, так и ядерными боеприпасами. При этом максимальная дальность поражения цели у гигантской самоходки составляла 50 километров. Однако решающим недостатком оружия оказалась сильная отдача, повреждавшая машину, и с которой так ничего и не смогли сделать.

Наконец, британский автор отдал должное бронетехнике дореволюционной России, поставив на четвертое место «Царь-танк» времен Первой мировой войны. Эта машина имела крайне необычную конструкцию, отличительной чертой которой стали два девятиметровых колеса для преодоления препятствий. Однако весивший 60 тонн танк серьезно застрял на первых же испытаниях, и проект было решено закрыть.

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