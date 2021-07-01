Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 15:00
14:59
Политика
Песков назвал отношения России и ЕС заложниками русофобского подхода Польши
14:59
Экономика
Аналитики назвали сдерживающие рост рубля факторы
14:58
Происшествия
Шестилетнего мальчика сбил мопед на пешеходном переходе в центре Петербурга
14:57
Экономика
Условие снижения цен на продукты назвали в Минсельхозе России
14:55
Спорт
Месси получил предложение от «Спартака»
14:54
Общество
Стало известно, что помешало Меган Маркл и Кейт Миддлтон подружиться
14:51
Общество
Песков оценил работу системы QR-кодов в Москве
14:49
Политика
«Трудно остаться в рамках легитимной лексики»: Песков оценил претензии Чехии
14:49
Политика
Песков резко ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
14:48
Армия
Песков рассказал, как бы действовали ВС РФ при неподчинении эсминца Defender у Крыма
Все новости

Британские СМИ составили список самого страшного оружия СССР

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:38
Армия
Британские СМИ составили список самого страшного оружия СССР
Prt Scr youtube.com  /  Promturist

Лондон, 1 июля. Военная техника царской России и СССР до сих пор производит впечатление на жителей Запада. Британские СМИ составили рейтинг самых странных и страшных ее образцов.

На первое место британское издание Daily Star поставило спроектированный в 1970-х годах ракетный экраноплан «Лунь». Этот гигант совмещал в себе лучшие качества самолета и корабля, сохраняя высокую скорость при огромном размере. Он обладал невероятно мощными двигателями и был вооружен смертоносными противокорабельными ракетами «Москит», а его конструкция позволяла скользить на воздушной подушке на высоте четырех метров над водой и при этом оставаться незамеченным для противника. На Западе советский экраноплан даже прозвали «Каспийским монстром».

Второе место в рейтинге занял проект орбитального космического истребителя-перехватчика. Он был разработан в 1960-х годах и получил название «Спираль». В рамках проекта советские инженеры взяли за основу экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет МиГ-105.11 и спроектировали его дозвуковой аналог. В итоге перехватчик «Спираль» не был завершен, однако наработки, полученные при его создании, пригодились при создании космического челнока «Буран».

Британские СМИ составили список самого страшного оружия СССР
wikipedia.org  / Alf van Beem / Public Domain

На третьем месте оказалась разработанная в 1950-х годах самоходная 420-миллиметровая минометная установка 2Б1 «Ока». Ее отличительной особенностью стал огромный 20-метровый ствол, который, согласно расчетам, мог стрелять как обычными, так и ядерными боеприпасами. При этом максимальная дальность поражения цели у гигантской самоходки составляла 50 километров. Однако решающим недостатком оружия оказалась сильная отдача, повреждавшая машину, и с которой так ничего и не смогли сделать.

Наконец, британский автор отдал должное бронетехнике дореволюционной России, поставив на четвертое место «Царь-танк» времен Первой мировой войны. Эта машина имела крайне необычную конструкцию, отличительной чертой которой стали два девятиметровых колеса для преодоления препятствий. Однако весивший 60 тонн танк серьезно застрял на первых же испытаниях, и проект было решено закрыть.

В то же время в Европе и США пытаются умалить роль Советского Союза в Великой Отечественной войне. Ранее сообщалось, что эксперты развеяли устоявшиеся на Западе мифы о том времени.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Британские СМИ составили список самого страшного оружия СССР
ссср британия вооружение экраноплан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru