Песков оценил проведение встречи Путина с Си Цзиньпином

Москва, 1 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проведение личной встречи главы государства Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Пескова, российский лидер часто общается с председателем КНР по закрытой видеосвязи. Однако пока невозможно сказать, смогут ли они встретиться лично.

Во время одного из таких разговоров стороны договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Впервые Путин заключил это соглашение в 2001 году с экс-председателем КНР Цзян Цзэминем.