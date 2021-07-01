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Песков оценил проведение встречи Путина с Си Цзиньпином

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:51
Политика
Песков оценил проведение встречи Путина с Си Цзиньпином
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проведение личной встречи главы государства Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Пескова, российский лидер часто общается с председателем КНР по закрытой видеосвязи. Однако пока невозможно сказать, смогут ли они встретиться лично.

Во время одного из таких разговоров стороны договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Впервые Путин заключил это соглашение в 2001 году с экс-председателем КНР Цзян Цзэминем.

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