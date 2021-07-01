Участковый из Красноярска спас девочку от медведя

Красноярск, 1 июля. Лейтенант полиции застрелил медведя, бросившегося на 13-летнюю девочку. Инцидент произошел в поселке Брянка.

Школьница возвращалась домой с детской площадки, когда заметила медведя. Дикое животное зашло на территорию населенного пункта в поисках еды. Она попыталась скрыться, но медведь бросился в ее сторону. Девочка быстро забежала в ближайший дом и позвонила участковому.

Правоохранитель оперативно прибыл на место происшествия с ружьем. Ему пришлось выстрелить четыре раза, чтобы обезвредить дикое животное. В результате происшествия местные жители не пострадали. Девочка была доставлена родителям.

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