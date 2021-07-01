Ведущая шоу «Алена, блин!» анонсировала выпуск с Александром Шпаком

Москва, 1 июля. Известный блогер и бодибилдер Александр Шпак станет главным героем нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!», премьера которого состоится на следующей неделе.

Традиционно выпуски шоу канала Super выходят раз в неделю. Однако в этот раз ведущая проекта Алена Жигалова сделала исключение: вместо сообщения о премьере эпизода в Instagram-аккаунте журналистки появился анонс.

«Ребята, что вас ждет! Но не сегодня — запаситесь терпением, интервью Александра Шпака выйдет через неделю — 8 июля», — сообщила фолловерам ведущая шоу «Алена, блин!».

Кроме того, Жигалова уточнила, что в ближайшее время команда уходит в отпуск, поэтому выпуски будут выходить реже — два раза в неделю. Она отметила, что зрителей ждут увлекательные интервью, которые уже запланированы.

Александр Шпак появится в YouTube-шоу сразу же после своей бывшей жены. Популярный блогер Ирина Мещанская, известная как Мася Шпак, впервые откровенно рассказала о разводе с блогером. Знаменитости прожили вместе почти семь лет, однако из-за тяжелого характера бодибилдера они вынуждены были расстаться. По словам женщины, все годы совместной жизни Шпак пытался «подмять» ее под себя.