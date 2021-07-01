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Психопат убил сожительницу с помощью телевизора и вентилятора в Чувашии
Происшествия
Психопат убил сожительницу с помощью телевизора и вентилятора в Чувашии
pixabay.com  /  gdemoiyogurt/PD

Чебоксары, 1 июля. Признанный психически невменяемым житель Чувашской Республики жестоко расправился со своей сожительницей с помощью бытовых приборов. Как стало известно ФАН, сельчанин устроил на съемной квартире нарколабораторию.

Вечером 22 декабря 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из частных квартир поселка Вурнары идет побоище. На место происшествия прибыли стражи порядка. Они обнаружили мертвое, истерзанное тело 33-летней женщины. В жилище также были найдены наркотические вещества и приспособления для их приготовления.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и статье 228 УК «Незаконное изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере». По результатам психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что подозреваемый страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер и опасность своих действий. Для решения вопроса о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера уголовное дело направлено в Вурнарский районный суд», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Чувашской Республике Евгения Кузнецова.

Правоохранители выяснили, что сельчанин имеет диплом бакалавра по специальности «Химическая технология и Биотехнология», а также диплом о присвоении квалификации магистра по направлению «Химическая технология». За некоторое время до совершения преступления подозреваемый познакомился с женщиной. Они приняли решение о совместном проживании и сняли квартиру в поселке Вурнары. 31–летний мужчина решил устроить там нарколабораторию. Ингредиенты и оборудование для изготовления зелья он приобретал через интернет.

В день трагедии между сожителями случился очередной скандал. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Он разнервничался и нанес сожительнице не менее 36 ударов по голове. Когда она упала, он стал добивать ее ножкой от стола, а затем бросил на ее голову телевизор и вентилятор.

«О происшествии хозяйке квартиры сообщила соседка, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Она прибежала к ней домой и рассказала, что в сдаваемом жилище творится что-то невообразимое. В нем ломают мебель и выбрасывают имущество с балкона».

Женщина тут же прибыла на место происшествия и увидела разломанный балкон, а под ним кучу стекла, разбитый телевизор, сушильную доску и вещи.

«У погибшей медики обнаружили множественные раны и повреждения тела. У нее были сломаны практически все ребра, кожа на голове отслоена от черепа. Было ощущение, что с нее хотели снять скальп», — дополнил источник.

Сожителя убитой арестовали. Решение своей дальнейшей судьбы он ждет в местном следственном изоляторе.

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убийство уголовное дело психические расстройства чувашская республика
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