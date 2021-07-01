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В Швеции впервые за 14 лет застрелили полицейского

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:27
Происшествия
В Швеции впервые за 14 лет застрелили полицейского
dalademokraten.se

Стокгольм, 1 июля. Резонансное преступление произошло в Швеции, где впервые за 14 лет был убит сотрудник полиции. Инцидент случился в городе Гетеборг.

Мужчину застрелили, когда он находился при исполнении своих профессиональных обязанностей. Как стало известно, полицейский был не один, а с напарником. Правоохранители беседовали с людьми, когда вдруг раздались выстрелы, сообщают местные СМИ.

Известно, что полицию вызвали местные жители, сообщив о стрельбе в своем районе. Когда на вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов скандинавской страны, они сами стали жертвами обстрела. Ранение получил один шведский полицейский, который впоследствии скончался в больнице.

Ранее стало известно, что двое американских студентов останутся за решеткой до конца своих дней за убийство полицейского. Юноши не смогли купить героин в Риме и решили вопрос радикально.

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