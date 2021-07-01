Песков усомнился в стремлении США к экономическому сотрудничеству

Москва, 1 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношения США и России в контексте инвестиций и делового партнерства.

Представитель Кремля настроен скептически: он полагает, что власти Соединенных Штатов Америки не одобряют приток инвесторов в экономику РФ.

«Готовности США дать зеленый свет на инвестиции своего бизнеса в РФ пока не прослеживается», — приводит ТАСС слова Пескова.

Если политические мотивы не мешали бы взаимовыгодной торговле, тогда восстанавливающаяся после пандемии нефтедобывающая сфера Российской Федерации была бы привлекательным объектом для вложений.