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Песков усомнился в стремлении США к экономическому сотрудничеству

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:29
Экономика
Песков усомнился в стремлении США к экономическому сотрудничеству
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Москва, 1 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношения США и России в контексте инвестиций и делового партнерства.

Представитель Кремля настроен скептически: он полагает, что власти Соединенных Штатов Америки не одобряют приток инвесторов в экономику РФ.

«Готовности США дать зеленый свет на инвестиции своего бизнеса в РФ пока не прослеживается», — приводит ТАСС слова Пескова.

Если политические мотивы не мешали бы взаимовыгодной торговле, тогда восстанавливающаяся после пандемии нефтедобывающая сфера Российской Федерации была бы привлекательным объектом для вложений.

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