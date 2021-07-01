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Два пропавших в Архангельской области рыбака найдены мертвыми
Происшествия
Два пропавших в Архангельской области рыбака найдены мертвыми
pixabay.com  /  andreasvolz

Архангельск, 1 июля. Двух мужчин, пропавших в конце июня, нашли мертвыми на озере в Холмогорском районе.

Спасатели нашли вещи пропавших рыбаков в избушке у водоема, а позже обнаружили и их тела. О пропаже мужчин 1958 и 1960 годов рождения сообщила супруга одного из них. Они уехали на Хайнозеро 26 июня и перестали выходить на связь.

Региональное управление СК РФ проводит проверку по факту гибели рыбаков. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее один человек пропал во время катания на моторной лодке в Финском заливе. Инцидент произошел в районе Кронштадта.

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рыбак хайнозеро холмогорский район
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