Два пропавших в Архангельской области рыбака найдены мертвыми

Архангельск, 1 июля. Двух мужчин, пропавших в конце июня, нашли мертвыми на озере в Холмогорском районе.

Спасатели нашли вещи пропавших рыбаков в избушке у водоема, а позже обнаружили и их тела. О пропаже мужчин 1958 и 1960 годов рождения сообщила супруга одного из них. Они уехали на Хайнозеро 26 июня и перестали выходить на связь.

Региональное управление СК РФ проводит проверку по факту гибели рыбаков. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее один человек пропал во время катания на моторной лодке в Финском заливе. Инцидент произошел в районе Кронштадта.