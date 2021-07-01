Песков рассказал об уважении Путина к президенту США

Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин всегда будет уважать президента США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал об уважительном отношении российского лидера к американскому коллеге Джо Байдену. Песков не сомневается, что так будет всегда.

«Путин очень реалистично на все это смотрит», — поделился пресс-секретарь с Первым каналом.

Президент США ранее перечислил сферы для сотрудничества с Россией. По мнению Байдена, страны могут совместно работать над борьбой с изменением климата и противостоять распространению ядерного оружия.