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Глава СОМБ поблагодарил ООН за признание бесчинств боевиков на территории ЦАР
Весь мир
Глава СОМБ поблагодарил ООН за признание бесчинств боевиков на территории ЦАР
pixabay.com  /  edgarwinkler

Банги, 1 июля. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов выразил благодарность ООН за доклад, раскрывающий преступные действия конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на территории ЦАР.

«В документе содержится подробная информация о CPC, одну из ведущих ролей, в деятельности которой играл бывший президент республики Франсуа Бозизе. Утверждая, что он заручился гарантиями значительной поддержки со стороны внешних игроков, Бозизе объединил в составе «Коалиции» группировки бывшей «Селеки» и «Антибалаки», а впоследствии действовал как политический и военный лидер конгломерата группировок», — объяснил Иванов.

Ранее на сайте Совета Безопасности ООН появился материал группы экспертов по ЦАР, в котором организация признает факт бесчинства боевиков на территории африканского государства. Сформированная в декабре прошлого года «Коалиция» попыталась сорвать всеобщие выборы.

Глава СОМБ поблагодарил ООН за признание бесчинств боевиков на территории ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Затем, 13 января, боевики CPC предприняли попытку захватить Банги. Но обученные российскими специалистами вооруженные силы ЦАР (FACA) отбили атаку, провели контрнаступление и восстановили контроль над территориями страны. Потерпев поражение, боевики начали терроризировать мирных жителей республики.

Иванов подчеркивает, что в материале ООН фигурируют упоминания о многочисленных нарушениях международного гуманитарного права со стороны CPC. Они включают принудительную вербовку детей, нападения на миротворцев, случаи сексуального насилия и разграбление имущества гуманитарных организаций.

Глава СОМБ поблагодарил ООН за признание бесчинств боевиков на территории ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

«Все это действительно было. Преступный план Франсуа Бозизе включал военный захват власти и уничтожение мирного населения. Только усилиями FACA и союзников удалось избежать геноцида.

Мы благодарим экспертов ООН за то, что в докладе признается эффективность сотрудничества Российской Федерации и Центральноафриканской Республики в обеспечении безопасности на основе двусторонних соглашений, заключенных между правительствами государств», — заявил руководитель СОМБ.

Ранее Александр Иванов рассказал о многоступенчатой схеме распространения фейковых сообщений из ЦАР в интервью для Sputnik. В информационной кампании, помимо ангажированных западных масс-медиа фигурируют подконтрольные боевикам СМИ ЦАР. На территории республики они запрещены за публикацию экстремистских материалов.

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