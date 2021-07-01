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Жертвами аномальной жары в США стали 76 человек

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:23
Происшествия
Жертвами аномальной жары в США стали 76 человек
Global Look Press  /  Paul Christian Gordon / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 1 июля. Более 70 человек погибли из-за сильной жары на территории американских штатов Вашингтон и Орегон. Аномальная погода установилась в США в минувшую пятницу.

Жертвами жары в Орегоне стали 63 человека. Еще 13 летальных исходов зарегистрировано в Вашингтоне. Как пишут местные СМИ, в Портленде в некоторых городах штата температура поднималась до отметки 46 градусов тепла. Общее количество умерших от жары сейчас подсчитывают медики, однако установить точное число жертв аномальной погоды пока не удается.

Самая высокая температура за всю историю Канады была зарегистрирована в населенном пункте провинции Британская Колумбия. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердило агентство Associated Press.

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