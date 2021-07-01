Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 14:59
14:57
Экономика
Условие снижения цен на продукты назвали в Минсельхозе России
14:55
Спорт
Месси получил предложение от «Спартака»
14:54
Общество
Стало известно, что помешало Меган Маркл и Кейт Миддлтон подружиться
14:51
Общество
Песков оценил работу системы QR-кодов в Москве
14:49
Политика
«Трудно остаться в рамках легитимной лексики»: Песков оценил претензии Чехии
14:49
Политика
Песков резко ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
14:48
Армия
Песков рассказал, как бы действовали ВС РФ при неподчинении эсминца Defender у Крыма
14:46
Армия
Северный флот России перебросил два больших десантных корабля в Черное море
14:46
Политика
«Переходят границы разумного»: Песков объяснил, какие страны входят в список недружественных
14:44
Политика
Песков назвал позитивными отношения России с ФРГ, Францией и Италией
Все новости

Минфин РФ рассказал о росте стоимости нефти Urals в июне

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:15
Экономика
Минфин РФ рассказал о росте стоимости нефти Urals в июне
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июля. Министерство финансов Российской Федерации рассказало, как изменилась стоимость нефти марки Urals в июне текущего года.

Цена на черное золото выросла в начале лета более чем на 7% по отношению к предыдущему месяцу. Также показатель был увеличен в годовом выражении.

«Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2021 года сложилась в размере 71,4 доллара за баррель, что в 1,7 раза выше, чем в июне 2020 года», — заявили в финансовом ведомстве.

В первом летнем месяце 2020 года показатель находился на отметке в 41,93 доллара за баррель. В мае 2021 года нефть Urals стоила около 66,63 доллара за баррель.

Российская нефть марки Urals ранее преодолела отметку в 70 долларов за баррель впервые за два года. Об этом писал ФАН, ссылаясь на данные агентства Argus.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минфин РФ рассказал о росте стоимости нефти Urals в июне
нефть минфин рф urals цены на нефть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru