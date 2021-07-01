Минфин РФ рассказал о росте стоимости нефти Urals в июне

Москва, 1 июля. Министерство финансов Российской Федерации рассказало, как изменилась стоимость нефти марки Urals в июне текущего года.

Цена на черное золото выросла в начале лета более чем на 7% по отношению к предыдущему месяцу. Также показатель был увеличен в годовом выражении.

«Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2021 года сложилась в размере 71,4 доллара за баррель, что в 1,7 раза выше, чем в июне 2020 года», — заявили в финансовом ведомстве.

В первом летнем месяце 2020 года показатель находился на отметке в 41,93 доллара за баррель. В мае 2021 года нефть Urals стоила около 66,63 доллара за баррель.

Российская нефть марки Urals ранее преодолела отметку в 70 долларов за баррель впервые за два года. Об этом писал ФАН, ссылаясь на данные агентства Argus.