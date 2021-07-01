Жители Калининграда проходят вакцинацию в преддверии новых COVID-ограничений

Жители Калининграда устраивают очереди рядом с мобильными пунктами вакцинации. В городе ужесточились карантинные мероприятия, однако люди решают сделать прививку не только из-за этого.

С 1 июля в самой западной точке России ввели новые ограничения, препятствующие распространению COVID-19. Теперь дети до 14 лет не смогут посещать театры, кино, магазины и рестораны без сопровождения взрослых.

Старшее поколение считает, что противники вакцинации портят не только свое здоровье, но и благосостояние всего государства. По мнению жительницы города Надежды Осадчевой, сделать прививку намного проще, чем бороться с последствиями болезни.

«Это личное дело каждого, кто против прививок, просто потом это ложится большим бременем на плечи нашего государства. Врачи защищают их жизни, требуется 100–1 000 раз больше лекарств, средств, сил, чтобы вытащить людей, которые поступают с 50–90% поражением легких. Докторам намного больше приходится приложить усилий, чем нам постоять в очереди», — считает пенсионерка.

Также в Калининграде ограничат услуги для туристов. Пешеходные экскурсии смогут проходить в группах строго до 15 человек, а в автобусные туры попадут только вакцинированные граждане или предъявившие свежий ПЦР-тест.

Жители, которые планируют уехать из города, принимают решение заблаговременно сделать прививку, чтобы в полной мере насладиться отпуском.

«Я хочу поехать в Москву, а там сейчас жесткие ограничения. Хочу там отдохнуть спокойно. А так я не планировала прививаться», — призналась Владислава Столярова.

Рестораны и кафе Калининграда также ждут изменения. Места общественного питания теперь допустимо заполнять лишь на половину, а столы должны стоять в двух метрах друг от друга.

Жители города считают, что нет смысла нарушать карантинные мероприятия, так как они служат для общего блага.

«Я уже две прививки получил, теперь жену привел. Потому что надо. Мы советские: «Партия сказала «надо», — комсомол ответил: «Есть», — заявил калининградец Евгений Хлебников.

За последние сутки в Калининграде выявили 180 случаев заболевания COVID-19. Всего в городе переболело более 36 тысяч граждан. За время пандемии от коронавируса скончалось 558 калининградцев.