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Суд в Боливии арестовал экс-министра финансов из правительства Аньес
Весь мир
Суд в Боливии арестовал экс-министра финансов из правительства Аньес
PrScr Twitter  /  @LaRazon_Bolivia

Ла-Пас, 1 июля. Судья по борьбе с коррупцией Ла-Паса вынес решение о досудебном аресте бывшего министра финансов Карлоса Шлинка за займ, взятый у МВФ. Об этом сообщает агентство El Deber.

Несмотря на требование прокуратуры о заключении на шестимесячный срок, судья постановил, что политик должен провести в тюрьме Сан-Педро четыре месяца, пока идет расследование. Сторона обвинения обжаловала это решение.

Шлинк был вице-министром при переходном правительстве Жанин Аньес. Чиновника задержали 28 июня вскоре после того, как ему запретили выезжать из страны на медовый месяц с супругой.

Прокуратура обвиняет Карлоса Шлинка в нарушении Конституции и законов, нецелесообразной экономической политике, заключении договоров, наносящих ущерб государству, и невыполнении обязанностей.

Судебное дело против него возбуждено из-за займа МВФ в размере 327 млн долларов, который был сделан при временном правительстве. Позже, уже при нынешнем президенте от партии «Движение к социализму» (MAS) Луисе Арсе, Центробанк вынес решение вернуть деньги в связи с нарушениями при заимствовании средств: отсутствии закона о его утверждении и причинении материального ущерба заинтересованным лицам.

Суд в Боливии арестовал экс-министра финансов из правительства Аньес
Twitter  / Официальная страница Центробанка Боливии

В свою защиту Шлинк сообщил, что не подписывал контрактов или указов для получения финансирования. Он отрицает обвинения в невыполнении служебных обязанностей, аргументируя это тем, что программа заимствования не осуществлялась в период, когда он занимал должность.

Среди доказательств, предоставленных прокуратурой, числились заметки, что Центробанк уведомил Шлинка о выплатах, которые осуществлялись для выполнения обязательств перед МВФ. Однако бывший министр отметил, что информирование его о фактах, содержащихся в письмах, не доказывает его причастности к этим фактам.

Также подсудимый отрицает, что финансирование затронуло денежную политику государства, отметив, что обменный курс остался стабильным.

Шлинк заявил, что ущерб экономике был нанесен нынешними властями, так как они решили вернуть средства в период, когда стране необходимо было покупать вакцины и обеспечивать медицинскую помощь.

19 июня Министерство обороны Боливии начало расследование в связи с возможной второй попыткой государственного переворота при участии экс-главы Минобороны в правительстве Аньес.

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