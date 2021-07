Суд в Боливии арестовал экс-министра финансов из правительства Аньес

Ла-Пас, 1 июля. Судья по борьбе с коррупцией Ла-Паса вынес решение о досудебном аресте бывшего министра финансов Карлоса Шлинка за займ, взятый у МВФ. Об этом сообщает агентство El Deber.

