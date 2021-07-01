Суд в Боливии арестовал экс-министра финансов из правительства Аньес

Ла-Пас, 1 июля. Судья по борьбе с коррупцией Ла-Паса вынес решение о досудебном аресте бывшего министра финансов Карлоса Шлинка за займ, взятый у МВФ. Об этом сообщает агентство El Deber.

#Bolivia | Judge orders preventive detention in the San Pedro prison for former Vice Minister of Treasury Carlos Schlink, investigated for the $327 million loan that Jeanine Áñez's government negotiated with the IMF.https://t.co/vB0nhyYHxU — teleSUR English (@telesurenglish) July 1, 2021

Несмотря на требование прокуратуры о заключении на шестимесячный срок, судья постановил, что политик должен провести в тюрьме Сан-Педро четыре месяца, пока идет расследование. Сторона обвинения обжаловала это решение.

Шлинк был вице-министром при переходном правительстве Жанин Аньес. Чиновника задержали 28 июня вскоре после того, как ему запретили выезжать из страны на медовый месяц с супругой.

Прокуратура обвиняет Карлоса Шлинка в нарушении Конституции и законов, нецелесообразной экономической политике, заключении договоров, наносящих ущерб государству, и невыполнении обязанностей.

Судебное дело против него возбуждено из-за займа МВФ в размере 327 млн долларов, который был сделан при временном правительстве. Позже, уже при нынешнем президенте от партии «Движение к социализму» (MAS) Луисе Арсе, Центробанк вынес решение вернуть деньги в связи с нарушениями при заимствовании средств: отсутствии закона о его утверждении и причинении материального ущерба заинтересованным лицам.

Twitter / Официальная страница Центробанка Боливии

В свою защиту Шлинк сообщил, что не подписывал контрактов или указов для получения финансирования. Он отрицает обвинения в невыполнении служебных обязанностей, аргументируя это тем, что программа заимствования не осуществлялась в период, когда он занимал должность.

Среди доказательств, предоставленных прокуратурой, числились заметки, что Центробанк уведомил Шлинка о выплатах, которые осуществлялись для выполнения обязательств перед МВФ. Однако бывший министр отметил, что информирование его о фактах, содержащихся в письмах, не доказывает его причастности к этим фактам.

Также подсудимый отрицает, что финансирование затронуло денежную политику государства, отметив, что обменный курс остался стабильным.

QUÉ INAUDITO!!

Detienen a Carlos Schlink por lograr préstamo del FMI para #Bolivia y no dicen nada del ASALTO AL FONDO INDIGENA por #NemesiaAchacollo.

Lógica #ROBOLUCIONARIA, lógica SOCIALISTA!! — Eduardo Campos V. (@educamposv) June 30, 2021

Шлинк заявил, что ущерб экономике был нанесен нынешними властями, так как они решили вернуть средства в период, когда стране необходимо было покупать вакцины и обеспечивать медицинскую помощь.

19 июня Министерство обороны Боливии начало расследование в связи с возможной второй попыткой государственного переворота при участии экс-главы Минобороны в правительстве Аньес.