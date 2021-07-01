Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 14:59
14:57
Экономика
Условие снижения цен на продукты назвали в Минсельхозе России
14:55
Спорт
Месси получил предложение от «Спартака»
14:54
Общество
Стало известно, что помешало Меган Маркл и Кейт Миддлтон подружиться
14:51
Общество
Песков оценил работу системы QR-кодов в Москве
14:49
Политика
«Трудно остаться в рамках легитимной лексики»: Песков оценил претензии Чехии
14:49
Политика
Песков резко ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
14:48
Армия
Песков рассказал, как бы действовали ВС РФ при неподчинении эсминца Defender у Крыма
14:46
Армия
Северный флот России перебросил два больших десантных корабля в Черное море
14:46
Политика
«Переходят границы разумного»: Песков объяснил, какие страны входят в список недружественных
14:44
Политика
Песков назвал позитивными отношения России с ФРГ, Францией и Италией
Все новости

Трое жителей Югры предстанут перед судом за похищение и изнасилование двух девушек

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:49
Происшествия
Трое жителей Югры предстанут перед судом за похищение и изнасилование двух девушек
Global Look Press  /  Alexander Chaplygin/Russian Look

Ханты-Мансийск, 1 июля. Преступная группа предстанет перед судом Югры. Трое жителей поселка Белый Яр обвиняются в похищении и изнасиловании двух девушек.

Правоохранители собрали материалы, доказывающие вину фигурантов дела в похищении, изнасиловании, совершение иных действий сексуального характера группой лиц и грабеже с применением насилия. По данным следствия, инцидент произошел в октябре прошлого года, сообщает Ugra-news.ru.

Молодые люди посадили девушек в автомобиль, вывезли за город, где изнасиловали и ограбили. Потерпевшим удалось сбежать, выпрыгнув из автомобиля на ходу, передают в СКР Югры. На данный момент уголовное дело по факту случившегося лежит в суде.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Трое жителей Югры предстанут перед судом за похищение и изнасилование двух девушек
изнасилование похищение югра
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru