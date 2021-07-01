Трое жителей Югры предстанут перед судом за похищение и изнасилование двух девушек

Ханты-Мансийск, 1 июля. Преступная группа предстанет перед судом Югры. Трое жителей поселка Белый Яр обвиняются в похищении и изнасиловании двух девушек.

Правоохранители собрали материалы, доказывающие вину фигурантов дела в похищении, изнасиловании, совершение иных действий сексуального характера группой лиц и грабеже с применением насилия. По данным следствия, инцидент произошел в октябре прошлого года, сообщает Ugra-news.ru.

Молодые люди посадили девушек в автомобиль, вывезли за город, где изнасиловали и ограбили. Потерпевшим удалось сбежать, выпрыгнув из автомобиля на ходу, передают в СКР Югры. На данный момент уголовное дело по факту случившегося лежит в суде.