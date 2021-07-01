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«Нет розовых очков»: Песков оценил отношения России и США

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:12
Политика
«Нет розовых очков»: Песков оценил отношения России и США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 1 июля. Россия не имеет «розовых очков», ожидая, что США изменят свою недружественную политику в адрес Москвы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Кремля нет «розовых очков» и ожиданий, что США отступятся от своей недружественной линии в адрес России», — сказал Песков журналистам.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден не говорили в унисон на встрече в Женеве, но тон разговора был конструктивным. Он также рассказал, что Путин работает над новой исторической статьей. Пока неизвестно, в каком издании она будет опубликована.

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