«Нет розовых очков»: Песков оценил отношения России и США

Москва, 1 июля. Россия не имеет «розовых очков», ожидая, что США изменят свою недружественную политику в адрес Москвы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Кремля нет «розовых очков» и ожиданий, что США отступятся от своей недружественной линии в адрес России», — сказал Песков журналистам.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден не говорили в унисон на встрече в Женеве, но тон разговора был конструктивным. Он также рассказал, что Путин работает над новой исторической статьей. Пока неизвестно, в каком издании она будет опубликована.