Марокко отказалось от закупок вооружения у США в пользу Китая

Марокко расширяет закупки вооружения, чтобы не ориентироваться на Запад и избежать трудностей с доступом к качественной технике. Так королевство налаживает военное сотрудничество с Китаем.

Рабат уже купил у Пекина беспилотные летательные аппараты, пусковые установки средней дальности, зенитную систему ПВО и ракеты. Кроме того, Марокко приобрело три разведывательно-ударных БПЛА Wing Loong. Королевство планировало взять и американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Конгресс США выступил против сделки.

Ранее Рабат получил китайские реактивные системы залпового огня PHL-03, которые управляются GPS и обладают огромной огневой мощью, поскольку поражают цель на расстоянии от десятков до почти 300 километров. Также Марокко купило у КНР экспортный вариант зенитно-ракетного комплекса HQ-9 — FD-2000 и стало третьей страной после Узбекистана и Туркмении, обладающей таким вооружением.

Примечательно, что королевство приобрело у Китая оборонительную систему после того, как задумалось о российских С-300 и С-400, но Москва не продает комплексы государствам, которых не считает союзником. Между тем Запад не потерпит военное сотрудничество Марокко с РФ на фоне приобретения Турцией данной оборонительной системы.

Крупные сделки Рабата с США затягиваются, а иногда и не завершаются вовсе, поэтому королевство выбрало Китай. Решению сопутствовало несколько факторов. Во-первых, конфиденциальность, когда покупка вооружения становится достоянием общественности только после доставки или размещения в определенных районах. Между объявлением о контракте и процессом ввоза проходит от двух до пяти лет.

Во-вторых, качество китайского оружия, у которого высокие технические характеристики. Например, ЗРК обеспокоит Испанию, особенно если Марокко развернет комплекс на севере страны. В-третьих, у вооружения из КНР ниже стоимость по сравнению с западным. FD-2000 не только дешевле американского Patriot, но и не требует огромного бюджета в обслуживании, а Пекин еще и предоставляет экспертов для обучения.

В-четвертых, некоторые виды западного вооружения нельзя приобрести быстро, особенно у США. Марокко хотело купить Patriot, но процесс застопорился из-за ограниченного производства системы, а Пентагону пришлось отозвать данный комплекс из Саудовской Аравии, Кувейта, Иордании и Ирака, чтобы восполнить оборонный дефицит в других странах.

Касательно приобретения американского беспилотника MQ-9 Reaper, то в Конгрессе США сочли, что Марокко нельзя продавать оружие с передовыми технологиями. Пентагон не предоставляет королевству качественное вооружение, которое может навредить Испании, состоящей в НАТО, и все сделки носят условный характер. Именно поэтому Рабат намерен сотрудничать с третьими странами, такими как Китай, где покупка-продажа заключается безоговорочно.