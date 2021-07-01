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Майорова рассказала о волне хейта в ответ на любое мнение о Тутберидзе
Спорт
Майорова рассказала о волне хейта в ответ на любое мнение о Тутберидзе
TACC  /  Шарифулин Валерий

Москва, 1 июля. Хореограф и тренер по фигурному катанию Ирина Майорова рассказала о невозможности комментировать действия фигуристок, которыми руководит Этери Тутберидзе.

Шведский тренер гордится результатами российских спортсменок в фигурном катании. При этом она отметила, что последнее время любое высказывание в адрес Тутберидзе или ее подопечных обязательно будет сопровождаться агрессивным поведением в Сети.

«Мне скорее непонятно, почему в ответ на любое мнение о, например, ученицах Тутберидзе ты получаешь гору хейта, если это мнение не совпадает с фанатским», — цитирует ее «Спорт-Экспресс».

Наставница считает, что в спортсменов из России вкладываются огромные ресурсы, как денежные, так и человеческие. Фигуристы работают не только с тренерской командой, но и с психологами, массажистами и многими другими специалистами.

В последнее время фигурное катание активно обсуждается. Главной темой является противостояние двух спортивных школ — фигуриста Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Конфликт возник после двойного перехода фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной. Оба тренера в этом году попали в список наставников национальной сборной на следующий год.

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фигурное катание майорова тутберидзе
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