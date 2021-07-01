Песков заявил о конструктивном тоне саммита Путина и Байдена

Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден не говорили в унисон на встрече в Женеве.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тон беседы был конструктивным.

«Никакого менторства со стороны США на переговорах в Женеве не было, с Путиным так говорить невозможно», — рассказал журналистам представитель Кремля.

Ранее китайские аналитики Sohu раскрыли замысел Байдена на саммите в Женеве. По их мнению, глава США намеревался сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе, притупив пристальное внимание России.