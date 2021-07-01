Работы по строительству «Северного потока — 2» идут стабильными темпами

Москва, 1 июля. Строительство газового трубопровода «Северный поток — 2» продвигается в стабильном темпе, чему способствует очень хорошая погода на Балтике.

Первые шесть месяцев текущего года ознаменовались завершением укладки первой нити «СП-2». В этой части трубопровода уже ведутся пусконаладочные работы. Строительство второй нити успешно продолжается в соответствии с графиком. По информации сетевого издания «Русские Онлайн», за шесть дней трубоукладчик «Фортуна» преодолел расстояние 6,2 километра.

Такой темп сравним с последними днями работы на первой нитке «Северного потока — 2». В среднем «Фортуна проходит 1,2–1,3 километра в сутки.

Если Германия будет четко выражать свои экономические интересы и перестать действовать под диктовку США, «Северный поток — 2» удастся оградить от воздействия американских санкций, заявил ранее депутат Бундестага Тино Крупалла.

О том, что Вашингтон разрабатывает новый пакет ограничений в отношении компаний, причастных к укладке газопровода, в июне сообщал помощник главы Белого дома. Санкции планируется увязать в том числе с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, пишет «ФедералПресс».