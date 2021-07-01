Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 14:58
14:57
Экономика
Условие снижения цен на продукты назвали в Минсельхозе России
14:55
Спорт
Месси получил предложение от «Спартака»
14:54
Общество
Стало известно, что помешало Меган Маркл и Кейт Миддлтон подружиться
14:51
Общество
Песков оценил работу системы QR-кодов в Москве
14:49
Политика
«Трудно остаться в рамках легитимной лексики»: Песков оценил претензии Чехии
14:49
Политика
Песков резко ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
14:48
Армия
Песков рассказал, как бы действовали ВС РФ при неподчинении эсминца Defender у Крыма
14:46
Армия
Северный флот России перебросил два больших десантных корабля в Черное море
14:46
Политика
«Переходят границы разумного»: Песков объяснил, какие страны входят в список недружественных
14:44
Политика
Песков назвал позитивными отношения России с ФРГ, Францией и Италией
Все новости

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:06
1
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
nac.gov.ru  /  Пресс-служба НАК

Москва, 1 июля. Сотрудники силовых структур предотвратили террористические акты в Москве и Астраханской области. Атаки планировалось произвести в людных местах.

Известно, что силовики задержали одного из террористов, а второго, который оказал вооруженное сопротивление, ликвидировали. О спецоперации российских спецслужб сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как оказалось, террористические атаки готовили члены международной террористической организации «Исламское государство»1* (организация запрещена на территории РФ). Отмечается, что оба участника группировки были гражданами России и планировали напасть на жителей столицы и Астраханской области с помощью холодного и огнестрельного оружия.

Сотрудники спецслужб провели обыски там, где жили преступники, и нашли там интересные материалы. В частности, в ходе обыска были обнаружены автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, а также религиозно-экстремистская литература. После спецоперации были возбуждены уголовные дела по факту участия в деятельности террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
москва фсб силовики астраханская область теракты
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru