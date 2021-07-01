ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Москва, 1 июля. Сотрудники силовых структур предотвратили террористические акты в Москве и Астраханской области. Атаки планировалось произвести в людных местах.

Известно, что силовики задержали одного из террористов, а второго, который оказал вооруженное сопротивление, ликвидировали. О спецоперации российских спецслужб сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как оказалось, террористические атаки готовили члены международной террористической организации «Исламское государство»1* (организация запрещена на территории РФ). Отмечается, что оба участника группировки были гражданами России и планировали напасть на жителей столицы и Астраханской области с помощью холодного и огнестрельного оружия.

Сотрудники спецслужб провели обыски там, где жили преступники, и нашли там интересные материалы. В частности, в ходе обыска были обнаружены автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, а также религиозно-экстремистская литература. После спецоперации были возбуждены уголовные дела по факту участия в деятельности террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.