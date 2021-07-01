Экспедиция РГО и МО РФ обнаружила на Камчатке пять американских самолетов времен ВОВ

Петропавловск-Камчатский, 1 июля. Пять бомбардировщиков ВВС США периода Второй мировой войны обнаружили участники экспедиции Русского географического общества (РГО) и Минобороны РФ на Камчатке.

За две недели экспедиции были найдены места падений самолетов и их фрагменты. Исследователи нашли обломки бомбардировщиков Б-24 «Либерейтор», Б-25 «Митчелл», штурмовика «Дуглас» А-20 и двух морских ударных самолетов ПВ-1 «Вентура».

«30 июня завершилась совместная экспедиция РГО и министерства обороны по изучению мест падений американских самолетов во время боевых действий ВВС США против Японии», — отмечают представители РГО.

В данный момент идет работа с архивными материалами и окончательная идентификация самолетов. В РГО намерены проследить судьбы пилотов. На основе полученных в результате исследований данных будут опубликованы статьи о взаимодействии СССР и США в период Второй мировой войны.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что в 2021 году Северный флот ВМФ России и Русское географическое общество проведут экспедицию в Арктику.