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Экспедиция РГО и МО РФ обнаружила на Камчатке пять американских самолетов времен ВОВ

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:11
Армия
Экспедиция РГО и МО РФ обнаружила на Камчатке пять американских самолетов времен ВОВ
Global Look Press  /  Michael Runkel/imageBROKER.com

Петропавловск-Камчатский, 1 июля. Пять бомбардировщиков ВВС США периода Второй мировой войны обнаружили участники экспедиции Русского географического общества (РГО) и Минобороны РФ на Камчатке.

За две недели экспедиции были найдены места падений самолетов и их фрагменты. Исследователи нашли обломки бомбардировщиков Б-24 «Либерейтор», Б-25 «Митчелл», штурмовика «Дуглас» А-20 и двух морских ударных самолетов ПВ-1 «Вентура».

«30 июня завершилась совместная экспедиция РГО и министерства обороны по изучению мест падений американских самолетов во время боевых действий ВВС США против Японии», — отмечают представители РГО.

В данный момент идет работа с архивными материалами и окончательная идентификация самолетов. В РГО намерены проследить судьбы пилотов. На основе полученных в результате исследований данных будут опубликованы статьи о взаимодействии СССР и США в период Второй мировой войны.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что в 2021 году Северный флот ВМФ России и Русское географическое общество проведут экспедицию в Арктику.

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Все новости / Армия / Экспедиция РГО и МО РФ обнаружила на Камчатке пять американских самолетов времен ВОВ
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