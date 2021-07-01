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Депутат Вострецов поддержал закон о запрете уравнивания СССР и Германии в ВОВ
Общество
Депутат Вострецов поддержал закон о запрете уравнивания СССР и Германии в ВОВ
Федеральное агентство новостей  / 

Руководство Украины готово «подставлять зад и перед» ради того, чтобы выслужиться перед своими западными кураторами. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

«К сожалению, у союзников в той войне память оказалась очень короткой. Однако, если вернуться в историю и посмотреть, кто на кого напал, то все вопросы отпадут. СССР на Германию не нападал. У нас были свои внутренние проблемы, но это — наше дело. В гражданской войне мы можем не искать победителей. Это была братоубийственная война», — сказал депутат.

Сергей Вострецов подчеркнул, что как раз нашей стране пришлось вынести немало тягот из-за действий недоброжелателей.

«Во время Чеченской войны иностранные силы вмешались, задурманили людям головы, и началась братоубийственная война. Мы нашли в себе силы разобраться с этим. Что же касается других стран, Россия практически никогда ни на кого не нападала. В лучшем случае приходила на помощь, тем же болгарам», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Вострецов поддержал закон о запрете уравнивания СССР и Германии в войне
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

В завершение он отметил, какую злую шутку может сыграть жизнь с теми, кто не помнит своей истории.

«Внешние враги нас не одолеют. Гораздо опаснее — внутренние предатели. Они были, есть и будут. Из-за своей жажды власти они готовы предать собственный народ и пойти на поклон [Западу], как это сегодня делают руководители Украины — готовы «подставить и зад, и перед», только бы выслужиться. ˂…˃ У нас есть память о том, что такое хорошо и что такое плохо, и мы будем разделять эти понятия», — подытожил депутат.

Ранее ФАН сообщил о том, что Владимир Путин подписал закон о запрете на распространение сведений о силовиках под госзащитой. Данная мера коснется сотрудников ФСБ и Следственного комитета РФ, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД и некоторых военнослужащих Росгвардии.

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ссср владимир путин сергей вострецов
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