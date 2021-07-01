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Аксенов назвал рекордным число отдохнувших в Крыму туристов в 2021 году

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:09
Общество
Аксенов назвал рекордным число отдохнувших в Крыму туристов в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Симферополь, 1 июля. Рекордный рост туристического потока зафиксирован в Республике Крым за первое полугодие 2021 года.

Так, за полгода на полуострове отдохнули почти 3,3 млн туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что спрос на отдых в республике вырос на 49%.

«В этом году мы фиксируем рекордный рост турпотока в Крым», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Аксенов отметил, что только в июне в Крыму отдохнули более 1,3 млн туристов. 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на машинах и автобусах, еще 32% — авиасообщением, а 8% — на поездах.

На полуострове, особенно в курортных городах, усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора. Аксенов сообщил, что властям придется принять серьезные меры, если туристы и местные жители будут игнорировать коронавирусные ограничения.

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крым аксенов туризм
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