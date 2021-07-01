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Жители США смогут самостоятельно выбирать пол при оформлении паспорта

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:12
Общество
Жители США смогут самостоятельно выбирать пол при оформлении паспорта
pixabay.com  /  Free-Photos

Вашингтон, 1 июля. Американцам разрешили выбирать пол при оформлении документов на паспорт или свидетельства о рождении в консульстве.

При указании отличного от биологического пола, в стране не будут требовать какие-либо документы. Решение приняли, исходя из уважения к представителям сексуальных меньшинств.

Жительница Великобритании ранее потеряла работу из-за публикации в социальной сети Twitter о трансгендерах. Ее обвинили в разжигании ненависти к секс-меньшинствам, но она смогла оспорить увольнение в суде.

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сша пол сексуальные меньшинства
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