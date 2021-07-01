Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов посочувствовал Бузовой

Москва, 1 июля. Известный ведущий Андрей Черкасов высказался о своей бывшей коллеге по телестройке «Дом-2» Ольге Бузовой. Он объяснил, почему завидует и одновременно сочувствует звезде.

Шоумен решил пообщаться со своими фолловерами в социальной сети Instagram и ответил на их вопросы. Поклонники посоветовали Черкасову перестать завидовать Бузовой из-за того, что она намного более успешна в шоу-бизнесе. Артист не стал однозначно отвечать на обращение.

«Иногда Оле можно и позавидовать, но можно и пожалеть, и посочувствовать. Понимаете? Это для вас она кумир и звезда, а для меня она просто человек. И отношусь я к ней по-доброму, по-приятельски», — сообщил шоумен в соцсети.

Черкасов отметил, что желает бывшей коллеге встретить мужчину, который наконец-то сможет сделать ее счастливой. Он уверен, что найдется избранник, который в первую очередь будет любить ее за человеческие качества, а не за популярность и хороший заработок.

Однако поющей ведущей теперь совсем не до отношений. После расставания с рэпером Давидом Манукяном Бузова активно принимает участие в разных проектах. Сначала она стала актрисой МХАТа, а затем отправилась в Африку для съемок реалити-шоу телеканала ТНТ.