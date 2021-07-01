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Курганская прокуратура добилась ремонта железнодорожных путей

  /   Обновлено: 01 июля 2021 14:01
Происшествия
Курганская прокуратура добилась ремонта железнодорожных путей
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Курган, 1 июля. Транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Сотрудники ведомства вынесли представление руководителю АО «Варшагинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Также возбудили дело об административном правонарушении на должностное лицо.

Установлено, что работники нарушили технологию ремонта на станции Петухово Южно-Уральской железной дороги. На пути было уширение рельсовой колеи, что привело к сходу грузовых вагонов в мае 2021 года. Теперь железнодорожное полотно полностью восстановлено.

Транспортная прокуратура проверит исполнение законов на воздушном и водном транспорте, сообщал РИАМО. Проверки проводят после жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Лыткарине.

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