Аналитики назвали сдерживающие рост рубля факторы

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили свежий прогноз курса рубля, а также цен на нефть и золото. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на небольшую коррекцию за несколько последних торговых сессий, цена на нефть держится далеко от своих максимальных значений за год, и на сегодняшний момент актуальным остается диапазон от 73 до 77 долларов за баррель.

По словам аналитиков, дальнейшая динамика зависит от решения ОПЕК по добыче на август, которое должно быть принято сегодня. Прогнозы делать сложно, ведь позиции участников рынка значительно разнятся. Часть стран, включая Россию, выступает за наращивание добычи, благодаря чему появится возможность усилить выручку и пополнить свой бюджет.

«Это позволит немного остудить рынок и стабилизировать цены. Поскольку высокие цены на нефть могут привлечь новых игроков, то, соответственно, появится большое количество участников на рынке. На фоне этого Россия и другие нефтяные страны могут начать терять свою долю», — отмечают эксперты.

Иная позиция у Саудовской Аравии, которая планирует делать постепенные шаги в сторону роста цен на нефть и продавать пусть и меньше, но за большие деньги.

«В целом нефть сохраняет свой глобальный восходящий тренд. Вчера мы получили достаточно хорошие новости о запасах от Министерства энергетики США — запасы нефти снизились на 6,7 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 4,7. Однако данные по запасам бензина разочаровали — в итоге они выросли на 1,5 миллиона баррелей при ожиданиях в снижении на примерно 890 тысяч», — заключили аналитики.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне золото смогло восстановить свои позиции после снижения в начале недели. Согласно свежим цифрам, количество новых рабочих мест на рынке выросло на 692 тысячи при прогнозе в 600 тысяч, что, собственно, оказало поддержку курсу доллара.

«Здесь ждем данных, которые определят дальнейшую динамику и доллара, и золота, поскольку хорошие цифры могут сигнализировать, что ФРС начнет уже в ближайшее время сворачивать стимулирующие меры. Соответственно, это поддержит курс доллара, но негативно отразится на золоте. Если же цифры будут ниже ожиданий, то мы увидим обратную ситуацию, на фоне которой падение доллара может возобновиться, как это было буквально несколько месяцев назад, а золото может опять начать восстанавливаться», — подчеркнули экономисты.

Согласно данным экспертов, пока что актуальным по золоту выступает диапазон 1760–1800 долларов за унцию. Что же касается индекса DXY, то он смог повыситься до отметки 92,40. При этом стабильно держится доходность государственных облигаций — они торгуются ниже отметки 1,5, что немного уравновешивает рост доллара.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

После нескольких дней снижения рублю удалось укрепиться в отметке 72 рубля за доллар. Однако, как уверяют аналитики, значительных поводов для его динамики пока не наблюдается.

«Вчера прошел аукцион Минфин, где размещались облигации федерального займа. Пока что разместить их все не удалось — один выпуск был признан несостоявшимся, второй объем выпуска в 30 миллиардов был удовлетворен на 8,5 миллиарда», — отметили эксперты.

По их признанию, сейчас Минфин и не нуждается в дополнительном финансировании, поскольку высокие цены на нефть позволяют получать хорошие нефтегазовые доходы и покрывать все расходы бюджета.

«Также мы вчера получили данные по безработице в России — цифра вышла 4,9 при ожидании в 5%. Что, в общем-то, позитивно для рубля», — сказали аналитики.

Что касается роста ВВП, то эта цифра составила 9,1% при предыдущем значении в 10,8%. Эксперты связывают эти показатели с так называемым эффектом низкой базы, который наблюдался и в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

«Сдерживающим факторов для рубля, который может не позволить ему расти, является дивидендный сезон, который сейчас идет. На данный момент актуальным для рубля будет диапазон от 72 до 73,5. Дальнейшая динамика будет зависеть, прежде всего, от глобальной динамики доллара на рынке, и возможно, появления санкционной тематики», — заключили экономисты.

Ранее ФАН сообщал, что курс доллара к рублю увеличился в 584 раза за последние 29 лет. Рекордный показатель можно было наблюдать в 2016 году, когда американская валюта подорожала до 85,99 рубля.